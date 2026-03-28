Kaza Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Rıda E.(20) 16 MC 6519 plakalı motosiklet, aynı yöne seyrederken önüne doğru manevra yapan Faruk U.(26) yönetimindeki 16 BZK 649 plakalı cip ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

F52Ea2F0 5C15 4595 93F4 Cc2E856F91A0
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç