Kaşınhanı Mahallesi'nde meydana gelen acı bir kaza, saat 21.30 sularında gerçekleşti. Çumra ilçesinden Konya istikametine seyir halinde olan 42 LK 889 plakalı kamyonetin sürücüsü A.Ö. (45), araçta bulunan M.A.Ö., eşi A.Ö., kızları Z.S.Ö. ve H.Ö.'yü yol kenarında indirmek amacıyla durdu.

Sürücü A.Ö., araçta bulunan tarla işçilerini de yanına çağırdı. Bu sırada aynı istikametten gelen H.Y. tarafından yönetilen 50 US 826 plakalı kamyon, yol kenarında bekleyen kamyonete arkadan çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle kamyonet içinde bulunan yabancı uyruklu Semsuddin Shams (22), Hayrullah S. ve Necip S. adlı üç kişi yola savruldu.

Aynı istikametten gelen H.O. tarafından kullanılan EX-436-ZE yabancı plakalı otomobil ise kamyonet kasasından düşen 2 kişiye çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Maalesef kaza sonucunda Semsuddin Shams ve Hayrullah S. hayatlarını kaybetti. Kazada yer alan araç sürücüleri ile M.A.Ö., eşi A.Ö., kızları Z.S.Ö. ve H.Ö. ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından şehir merkezindeki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, Çumra istikametinden Konya istikametine yolun trafiğe kapatılmasını sağlarken, kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Olayın ardından Konya Karaman yolunda trafik kontrollü bir şekilde normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.