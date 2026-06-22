Özel gereksinimli çocuklar, Kafkasspor takım otobüsüyle şehir turu atarak kendilerini profesyonel futbolcular gibi hissetme fırsatı buldu.

Konvoy eşliğinde gerçekleştirilen turun ardından çocuklar ve babaları, Kafkas Sanayi Stadı’nda dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Tribünlerde ailelerin ve taraftarların desteğiyle renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Maç sonunda özel çocuklarımıza kupa takdim edildi.

Toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı.