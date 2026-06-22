

Olay saat 13.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 2. Köprülü sokakta meydana geldi. Celal Y.(38) ile kayınbiraderi Ümit Ö.(31) yolda denk geldiler. Şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli kayınbirader Ümit Ö. Elindeki bıçakla eniştesini vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakla yaraladı.

Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi Huzur mahallesindeki bir evde yakalayıp gözaltına aldılar. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Celal Y. ameliyata alındı. Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.