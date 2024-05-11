Bursa’nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Orhangazi’ye bağlı Dutluca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Önez (66) idaresindeki 16 VR 807 plakalı traktör köy içinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarparak durabilen traktörün sürücüsü Önez ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Önez olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan 2 çocuk babası Recep Önez, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Önez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Recep Önez bugün ikindi namazını müteakip Yeni Gürle Mahallesi’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.