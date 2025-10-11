Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi anı defterinin kıymetli olduğunu söyleyerek, "Mustafa Kemal Atatürk’ün burada ziyareti sırasında imzaladığı bir defter. Büyük devlet başkanlarının mektebimizi ziyaret ettiği zaman imzaladığı bir defterdir. Galatasaray İşbirliği Kurulu ve Galatasaray camiasının, Galatasaray’a verdiğim hizmetlerden dolayı bana hitaben yazdığı mektup vardı. Mektubun bir suretini de bana verdiler. Duygusal bir an yaşadım" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 120. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Galatasaray Lisesi’nde yapıldı. Töreninden ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisi için özel güzel bir gün olduğunu belirterek, "Hem Galatasaray Spor Kulübü’nün 120 yıl evvel burada bir sınıfta kurulmuş olması dolayısıyla hem de Galatasaray’ın başarılarla dolu 120 yılını kutladık. Kutlama töreniniz Ali Sami Yen’in mezarlıkta ziyareti onun arkasından da Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk koyduk. Oradan okulumuzda Tevfik Fikret Salonu’nda kupalarımızı sergiledik ve müzeye teslim ettik. Benim için çok anlamlı bir gün. Galatasaray Lisesi’nin bir anı defteri var. Bu anı defteri çok kıymetli. Mustafa Kemal Atatürk’ün burada ziyareti sırasında imzaladığı bir defter. Büyük devlet başkanlarının mektebimizi ziyaret ettiği zaman imzaladığı bir defterdir. Aynı zamanda Galatasaray’a hizmet etmiş büyüklerimizin imzaladığı bir defterdir. Galatasaray İşbirliği Kurulu ve Galatasaray camiasının, Galatasaray’a verdiğim hizmetlerden dolayı bana hitaben yazdığı mektup vardı. Mektubun bir suretini de bana verdiler. Ziyadesiyle memnun oldum. Duygusal bir an yaşadım. Çünkü bu okuldan mezunum. İnsanın hayatında önemli günler var; ailesini kurduğu gün, çocuklarının olduğu gün. Bu mektubu bunların arasına katacağım. Galatasaray’a hizmetin ne kadar değerli olduğunu, hizmeti verdiğiniz zaman da Galatasaray camiasındaki size olan ilginin, sevginin karşılığını görüyorum. İyi ki bu mektepten mezun olmuşum. İyi ki ailem Galatasaray sevdalısı. Hepimiz Galatasaray’a hizmet etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bugün 11 Ekim, kız çocuklarına adanmış bir gün. Onun içinde bütün kızlarımızın bugününü kutluyorum. Onlar bizim için çok önemli. Onlar bizim annelerimiz. Galatasaray’ın daha nice 120 yıllara, güzel günlerde taşımak artık bizim görevimiz. Bu konuda bize destek veren çalışma arkadaşlarıma, taraftarlarıma, camiama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.