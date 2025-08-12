UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Kadıköy'de Feyenoord'u ağırlıyor. İlk maçta Hollanda'da 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, evinde turu geçmek için sahaya çıkacak. Jose Mourinho yönetimindeki yeni ve iddialı kadrosuyla sahne alan Fenerbahçe, Jhon Duran, Milan Skriniar ve Youssef En-Nesyri gibi önemli transferleriyle Devler Ligi'ne katılmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler...

Ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Feyenoord, bugün saat 20.00'de karşılaşacak. Daha önce oynanan maç S Sport Plus’tan canlı yayınlanırken, bu kez yayıncı kuruluş değişti. Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs’ın yöneteceği bu mücadele, Exxen ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı en az iki farklı galibiyetle tamamlamaları halinde play-off turuna yükselecek.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Ossterwolde, Amrabat, Fred, Nelson, Szymanski, Brown, Duran, Nesyri.

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos, Hwang, Timber, Steijn, Sauer, Anis Moussa, Ueda.

FEYENOORD İLE 6. RANDEVU

Fenerbahçe, Hollandalı Feyenoord ile tarih boyunca 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk kez 2002-2003 sezonu öncesinde Şampiyonlar Ligi 3. tur elemesinde karşılaşmış ve Rotterdam temsilcisi, 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. 2016-2017 sezonunda ise Avrupa Ligi grup aşamasında buluşan iki ekipte üstünlük Fenerbahçe’nin elindeydi. İstanbul’daki maçta Emenike’nin golüyle 3 puanı alan sarı-lacivertliler, deplasmanda da Moussa Sow’un golüyle galip gelmişti. Bu sezon ise 6 Ağustos’ta Rotterdam’da oynanan karşılaşmada, ev sahibi kırmızı-beyazlılar uzatma dakikalarında buldukları golle 2-1’lik skorla kazandılar.