Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçı öncesi savunmada önemli bir eksikle karşı karşıya kaldı. UEFA’dan gelen karar sonrası Eren Elmalı’nın sahaya çıkamayacağı kesinleşti.

UEFA ve FIFA’dan Çifte Onaylı Ceza

Eren Elmalı’nın cezasına ilişkin yapılan itiraz UEFA tarafından reddedildi. Kurum, oyuncunun cezasının sürdüğünü bildirirken FIFA da bu kararı onadı. Böylece genç sol bek, idmanda yer almasına rağmen Union Saint-Gilloise maçında sahaya çıkamayacak.

Galatasaray'ın Planları Değişti

Bu gelişme sonrası teknik ekip, USG deplasmanı öncesi savunma hattında zorunlu değişikliklere gidecek. Okan Buruk’un sol bek için yeni bir alternatif belirlemesi beklenirken, Eren Elmalı’nın yokluğu maç planını doğrudan etkiledi.