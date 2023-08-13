Geçtiğimiz günlerde kadrosuna Brezilyalı futbolcu Fred’i katan Fenerbahçe, Manchester United'a 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle 9.743.589 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de yaşadığı şampiyonluk hasretini sonlandırmak için birçok yıldız isimle kadrosunu güçlendirdi.Takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Brezilyalı yıldız Fred'in maliyetini açıkladı.

9 milyon 743 bin euro ödenecek

Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertliler ayrıca, Manchester United'a 4 sene içerisinde 8 eşit taksit halinde 9 milyon 743 bin euro ödeneceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 evro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.