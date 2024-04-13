Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.
Kaynak: iha