Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Eczacıbaşı Dynavit’i 25-19, 22-25, 21-25, 25-19 ve 15-10’luk set skorlarıyla 3-2 mağlup etti ve normal sezonu lider tamamladı. Eczacıbaşı Dynavit ise üçüncü sırada yer aldı.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Fenerbahçe: De Souza, Eda, Buse, Fedorovtseva, Aslı, Stysiak, Gizem (L), Drca, Meryem, Ada

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Stevanovic, Elif, Voronkova, Jack-Kısal, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Gray, Naz, Beyza

Setler: 19-25, 25-22, 25-21, 19-25, 15-10

Süre: 118 dakika (24,28,24,25,17)