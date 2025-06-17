İddiaya göre, Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik’in kulüp başkanı Ali Koç’a gönderdiği bir mailde, eski başkan Aziz Yıldırım hakkında sert ifadeler yer aldı. Bu e-postanın yanlışlıkla çok sayıda kişiye gönderildiği öne sürüldü. Niğdelioğlu’nun paylaştığına göre, mailde Bilecik, Ali Koç’a hitaben “Densiz adam, sandığa gömeriz” gibi ifadeler kullanarak Yıldırım’a yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Mailin sadece Ali Koç’a gitmesi gerekirken yüzlerce kişiye gönderildiği belirtildi. Erol Bilecik’in bu mailde, yaklaşan olağanüstü genel kurul süreciyle ilgili düşüncelerini dile getirdiği, Ali Koç’un yeniden başkan olması için yoğun şekilde çalışmak istediğini ifade ettiği aktarıldı.

Bilecik’in mesajında, Aziz Yıldırım için daha önce yapılan seçim çalışmalarına atıfla bu kez daha da güçlü bir motivasyonla çalışacağı belirtildi. Üçüncü kez sandıkta mağlubiyet yaşatmak amacıyla “elinden gelenin bin katı fazlasını” yapacağına dair ifadeler dikkat çekti. Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Sosyal medyada birçok taraftar Bilecik’i istifaya çağırdı. Camiada gerilim tırmanırken, olağanüstü genel kurul sürecinde yaşanan bu gelişme sürecin seyrini değiştirecek bir etki yarattı.