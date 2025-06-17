Olay 2 Haziran 2025 saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İshakpaşa İlkokulu önünde meydana geldi. Hakan Mahim (33) ve sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y. (29) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Hakan Mahim, Asel Y.’ye tabancayla ateş açtı. Sağ bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Asel Y. yere düşerken, Hakan Mahim koşarak uzaklaştı. Yaralı kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın ameliyatın ardından 3 gün sonra taburcu edildi.
14 GÜN SONRA TESLiM OLDU
Şüpheli olaydan 14 gün sonra İnegöl Adalet Sarayına giderek savcılığa teslim oldu. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.