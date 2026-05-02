Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Thorsten Fink’in çalıştırdığı Samsunspor’a konuk oluyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Mendes, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Mouandilmadji

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Galatasaray, karşılaşmayı kazanması halinde diğer sonuçlara bakmadan üst üste 4. kez, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı kırmızılılar, Samsun deplasmanından beraberlikle ayrılırsa en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu şampiyonluğunu ilan edecek.

Cimbom sahadan yenik ayrılsa dahi hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor’un mağlup alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY, 74 PUANLA LİDER

Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. "Cimbom" müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Samsun temsilcisi ise 31 müsabakada topladığı 45 puanla 7. sırada yer buldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

UĞURCAN ÇAKIR CEZALI

Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, cezası nedeniyle Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ligin 31. haftasında Fenerbahçe’ye karşı oynanan ve Galatasaray’ın 3-0 kazandığı derbide sarı kart gören Uğurcan, cezalı duruma düşmüştü. Bu mücadelede kaleyi tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç koruyacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esneme olan Yaser Asprilla'nın forma giyememesi bekleniyor.

ÜÇ OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Hesap.com Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

OSİMHEN, SAMSUNSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bu sezon 20 Süper Lig maçında forma giyen Osimhen, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı.

OKAN BURUK, SAMSUNSPOR'A PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Samsunspor'a rakip olduğu tüm maçları kazandı. Buruk, tamamı Galatasaray'ın başındayken Samsun temsilcisiyle 6 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçların tamamından 3 puanla ayrıldı. Söz konusu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

LİGİN EN ÇOK GOL ATANI, EN İYİ SAVUNANI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor. Bu sezon çıktığı 31 mücadelede 72 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 68 golle Fenerbahçe ve 58 golle Trabzonspor takip ediyor.

Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (27) ile RAMS Başakşehir (31) takip etti.

BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı. Deplasmandaki 15 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 30 kez fileleri havalandırırken, 11 kez topu ağlarından çıkardı.

"Cimbom" söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor karşısında yaşadı. Tek beraberliğini ise Fenerbahçe deplasmanında aldı.

SARI-KIRMIZILI EKİP, SAMSUNSPOR'A KARŞI ÇIKTIĞI SON 9 LİG MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-06, 2011-12, 2023-24, 2024-25 sezonları ile bu sezonun ilk yarısında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı. Samsunspor, son olarak 2004-05 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

8 FUTBOLCU KART CEZASI SINIRINDA

Karadeniz temsilcisinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan ve Soner Gönül sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.