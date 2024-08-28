Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun son yıllarda yükselen değeri Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli kulüpte birçok mevkide görev yapması, gelişimi ve istikrarıyla Premier Lig’e adım attı. Ferdi, Fenerbahçe’de 200’den fazla maça çıkarken milli takımın da değişmez ismi oldu.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 7 sezon formasını giydiği Fenerbahçe’den, Premier Lig ekibi Brighton’a transfer oldu. Taraflar bu transfer için 30 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlarken, Brighton ekibi sözleşmedeki şartların yerine gelmesi durumunda 5 milyon Euro bonus bedeli ödeyecek.

Temmuz 2018’de Hollanda takımı NEC Nijmegen’den kadroya dahil olan Ferdi, ilk sezonunda U-21 takımıyla maçlara çıktı. Genç oyuncu A takımla ise ilk olarak 20 Aralık 2018’de Giresunspor ile oynanan Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında forma giydi. 2019-2020 sezonu itibarıyla A takıma yükselen Ferdi, Süper Lig’de ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. Gaziantep FK mücadelesinin 77. dakikasında oyuna girerken 88. dakikada gol sevinci yaşadı. Ferdi, aynı sezonda sağ kanat, sol kanat, 10 numara ve sol bek mevkilerinde toplam 31 maçta mücadele etti. 2020-2021 sezonunda Teknik Direktör Erol Bulut’un yönetiminde kanatta görev yapmaya devam eden milli futbolcu, Süper Lig’de 26 maçta görev alırken 6 kez de 11’de başladı. Ferdi, Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta forma giydi.

3-5-2 sistemiyle gelişimini artırdı

Ferdi, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira’nın gelişiyle birlikte yeni bir rol aldı. 3-5-2 taktiğine dönen takımda; top tekniği, temposu ve hücumu seven oyun yapısıyla orta saha ve sol bekte forma giymeye başladı. Takımın hücum başlatan isimlerinden biri olan milli futbolcu, sezon içerisinde teknik direktör değişimi sonrası 4’lü savunmada da başarılı performans sergiledi.

Milli takıma yükseliş

Milli takımda Hollanda alt yaş kategorilerinin tamamında oynayan Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım’da ise Türkiye’yi seçti ve ilk maçına Haziran 2022’de Uluslar Ligi mücadelesi olan Faroe Adaları karşısında çıktı. 2022-2023 sezonu itibarıyla Fenerbahçe’de yapılan sol bek transferleriyle sağ bek ve sağ kanatta görev alan Ferdi, 14 maçta ise sol kanatta görev aldı. Milli oyuncu takımın değişmezlerinden olurken 3 kulvarda 48 kez sarı-lacivertli formayı terletti. Ferdi, Uluslar Ligi’nde oynanan 6 müsabakanın tamamında 11’de sahaya çıkarken 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 7 maçta oynadı. Almanya’daki finallerde çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçlarında 90 dakika sahada kalırken, performansıyla dikkat çekti.

Ligin fazla oynayan ismi

Trendyol Süper Lig’in 2023-2024 sezonunda en fazla süre alan ismi Ferdi Kadıoğlu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan sezonun istatistiklerinde "en çok süre alan oyuncular" listesinin başında yer alan başarılı oyuncu, ligde 37 maça çıkarken toplam 3 bin 328 dakika sahada kaldı. Bu müsabakaların tamamına 11’de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Değerini 30 milyon Euro’ya yükseltti

Sahadaki performansıyla birlikte piyasa değerini de yükselten Ferdi, ikinci yılında 5.50 milyon Euro bandına gelirken, Mart 2023’te 15 milyon Euro bonservis bedeline sahip oldu. En hızlı yükselişi 2024 yılında yapan başarılı futbolcunun, piyasa değeri 30 milyon Euro’ya gelerek Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda yer aldı. Son yıllarda gelişimi ile beraber birçok Avrupa kulübünün radarına giren Ferdi, kariyerine Premier Lig’de devam edecek.

9 farklı teknik direktör

Ferdi, sarı-lacivertli kulüpte 6’sı yerli, 3’ü yabancı 9 farklı teknik direktörle çalıştı. 2019-2020 sezonunda Ersun Yanal’ın ayrılmasıyla sezonun son bölümünde geçici olarak Zeki Murat Göle ve Tahir Karapınar görev aldı. Sonrasında Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile birlikte çalışan Ferdi, 2021 yazı itibarıyla Vitor Pereira yönetiminde forma şansı buldu. İsmail Kartal ile 2 farklı dönemde çalışan milli futbolcu, 1 sezon da Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un yönetimi altındaydı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da mücadele eden Ferdi, daha sonrasında 2024-2025 sezonunda takımın başına geçen Jose Mourinho ile çalışmaya başladı ve 2’si Süper Lig, 3’ü Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere 5 maçta formayı terletti.

24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe’de 204 resmi maçta forma giyerken, 18 gol, 22 asist yaptı. Ferdi, 2022-2023 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.