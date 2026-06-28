Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi.

Saat 17.15’te başlayan tarihi koşuda, jokey Halis Karataş’ın bindiği Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.

100.Gazi Koşusu’nda dereceye giren safkanlara özel ikramiyeler verilecek. Bu yıl koşunun birincilik ödülü 50 milyon lira olarak açıklanırken, ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye ise 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanmış oldu.