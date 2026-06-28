Güncel sanat pratiklerine alternatif bir bakış sunan Terra Sanat Söyleşileri, kültür-sanat sezonunu oda müziği konseri ile noktaladı. Kapanış etkinliğinde konuşan Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Merve Işık Efe, 'Tera Sanat'ta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim' dedi.

Müzikten edebiyata, gelenekten güncele uzanan çok katmanlı içeriğiyle Terra Sanat Söyleşileri, sezonu Türkiye'nin en aktif konser veren oda müziği gruplarından Nemeth Quartet'in konseri ile Beyoğlu'nda kapattı. Birçok ülkenin çeşitli şehirlerinde konser veren grupta kemanda Gülen Ege Serter ile Şeniz Serter, viyolada Pınar Basalak ve çelloda Mutlu Varlık Kocaili yer aldı. Grup, dinleyicilere 'Manastır Türküsü', 'Drama Köprüsü' ve 'Karahisar Kalesi' gibi ezgileri sundu.

Etkinlikte konuşan Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Merve Işık Efe, 'Geride bıraktığımız aylarda ekolojik sanat, seramik ve minyatür gibi farklı yaklaşımları da ele aldık. Sanatın sinemadaki yansımalarını konuştuk. Bugün de oda müziği sanatının bize güzel anlar yaşatacağını umuyorum. Tera Sanat'ta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim' diye konuştu.