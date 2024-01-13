Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, ilk maçında son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının 11’ine göre Fatih Karagümrük karşısına tek değişiklikle sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda yeni Teknik Direktör Fernando Santos, takımla ilk maçına çıkarken Kartal’ın Adana Demirspor’dan kadrosuna kattığı Jonas Svensson da maça yedek başladı. Santos, ligde oynadıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre Karagümrük karşısına tek değişiklik ile sahaya çıktı. Portekizli teknik adam, Demir Ege Tıknaz’ın yerine Salih Uçan’a 11’de şans verdi.

Deneyimli antrenör, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe’den sonra kulübede görev alan 5. teknik direktör oldu.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük karşılaşmasına; Mert Günok, Onur Bulut, Bahtiyar Zaynutdinov, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Ante Rebic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Jakson Muleka, Mustafa Hekimoğlu, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi bekledi.