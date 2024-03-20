Yıldırım Belediyesi 12’nci sağlık yatırımı olarak Fidyekızık Nurten Gültekin Oğuz Aile Sağlığı Merkezi, hizmete açtı.

Yıldırım Belediyesi ve hayır sever işbirliği ile ilçeye kazandırılan Nurten Oğuz Gültekin Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Düzenlenen törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP İlçe Başkanı Kadir Taşçı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta ve vatandaşlar katıldı. 420 metrekarelik alandan oluşan 2 katlı Nurten Oğuz Gültekin Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu’nda 2 doktor, 2 aile sağlığı çalışanı hizmet verecek. Merkezde 4 adet muayene odası, laboratuvar, aşılama ve çocuk izlem odası, tıbbi müdahale odası, bebek emzirme odası, toplantı salonu ve muhtarlık bulunuyor.

12 sağlık yatırımı

Nurten Gültekin Oğuz Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu’nun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehrimize hizmet noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla, hayırseverlerimizle ve devlet kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 12 aile sağlık merkezini hizmete açtık. Gelecek dönemde Hacivat, Değirmenönü, Emirsultan ve Çelebi Mehmet Mahallelerine de aile sağlık merkezileri kazandırarak sağlık yatırımlarına yeni halkalar ekleyeceğiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Fidyekızık ve Bağlaraltı Mahallesi’ne hizmet verecek olan Nurten Oğuz Gültekin Aile Sağlığı Merkezi’nden binlerce hemşehrimiz yararlanacak. Bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasında katkısı olan Hayırsever Nurten Gültekin Oğuz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, “Yıldırım yine atakta. Son yıllarda art arda yapılan aile sağlık merkezleri ile şehrimizde güzel bir noktaya ulaştık. Gayretlerinden ötürü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve ekibini tebrik ediyorum” dedi. Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, “Belediyemiz, ilçeye 12’nci sağlık yatırımını kazandırdı. Derdi hizmet üretmek olan Başkanımız, insanlarımızın her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Başkanımız Oktay Yılmaz ve ekibini tebrik ediyorum. İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci’ye gayretlerinden ötürü ve hayırseverimiz Nurten Gültekin Oğuz’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti. Program, protokolün merkez ziyareti ile sona erdi.