Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci etap karşılaşmaları için ABD'ye tarifeli bir uçuşla ve ekonomi sınıfında gitmesi tartışmalara yol açtı. 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya umutlarımız arasında olan milli takımın önde gelen oyuncularından Ebrar Karakurt, Instagram hesabında yolculuklarına dair bir fotoğraf paylaştı.

"13 saatlik Amerika uçuşumuza ekonomi sınıfında başlıyoruz" diyen Karakurt, Türk Hava Yolları'nın (THY) hesabını etiketleyerek "Teşekkürler THY. Diğer takımlara özel uçak sağlarken, bize ekonomi reva görülüyor!" ifadelerini kullandı. Yanında oturan takım kaptanı Eda Erdem ise paylaşımında THY'yi etiketleyerek, "Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" yazdı.

Takımın diğer yıldızlarından Zehra Güneş ise, "En azından koridor ayırmışsınız" diyerek ironik bir şekilde THY'ye teşekkür etti.