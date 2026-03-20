Trendyol Süper Lig kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Süper Lig'de yer alan kulüplerin Ramazan Bayramı mesajları şu şekilde:

Galatasaray: 'Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz.'

Fenerbahçe: 'Sevdiklerinizle birlikte, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan Bayramımız kutlu olsun.'

Beşiktaş: 'Sağlık, mutluluk, barış ve huzur dolu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.'

Trabzonspor: 'Ramazan Bayramınız mübarek olsun.'

RAMS Başakşehir: 'Mübarek Ramazan Bayramımız kutlu olsun.'

Konyaspor: 'Aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder; barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ederiz. İyi bayramlar.'

Kayserispor: 'Sevdikleriniz ve ailenizle birlikte; sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.'

Corendon Alanyaspor: 'Ramazan Bayramımız mübarek olsun.'

Samsunspor: 'Ramazan Bayramımız kutlu olsun! Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz.'

Eyüpspor: 'Birlik, beraberlik ve mutluluğun eksik olmadığı bir bayram dileğiyle Ramazan Bayramınız mübarek olsun.'

Kocaelispor: 'Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz.'

Kasımpaşa: 'Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmenizi dileriz. Ramazan bayramınız kutlu olsun.'

Fatih Karagümrük: 'Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun.'

Çaykur Rizespor: 'Mübarek Ramazan Bayramı'nın camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eder; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.'

Gaziantep FK: 'Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.'

Göztepe: 'Ramazan Bayramınızı en içten duygularla kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz.'

Antalyaspor: 'Ramazan Bayramımız kutlu olsun! Ramazan Bayramı'nın; başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ederiz. Sevdiklerinizle birlikte, mutlulukla paylaşılan ve kalpleri birleştiren nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle.'

Gençlerbirliği: 'Sevgi, huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.'