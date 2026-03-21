UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Tur son maçında U17 Milli Takımı, Belfast'ta Solitude Stadyumu'nda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadele TFF YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Gruptaki diğer maçta İskoçya ile Kuzey İrlanda aynı saatte The Showgrounds Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılara grup birinciliği için İspanya maçından galibiyet ve Kuzey İrlanda'nın İskoçya karşısında kaybetmemesi gerekiyor.

U17 Milli Takımı, grubunu birinci bitirmesi halinde 25 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Estonya'da oynanacak 2026 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.