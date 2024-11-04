Kadınların iş dünyasındaki gücüne ve liderlik yeteneklerine ilham verecek “Fintekte Kadın Liderler” toplantısı, 6 Kasım 2024 Çarşamba günü, 14.00-16.00 saatleri arasında Ataşehir Belediyesi İNOVATA Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde düzenlenecek.

Ataşehir Belediyesi’nin hem alan sağlayıcısı hem de ana paydaşı olduğu, Fintech Factory tarafından organize edilen bu etkinlikte; finansal teknoloji dünyasında başarılarıyla fark oluşturan kadın liderler, girişimciler ve alanında uzman konuşmacılar buluşacak.

Kadının iş dünyasındaki rolünün ve finansal teknoloji (fintek) sektörüne sağladığı katkıların vurgulanacağı bu toplantıya katılan katılımcılar; birbirinden değerli konuşmacıları dinleme, sektörün önde gelen isimleriyle tanışma ve güçlü bir iş ağı oluşturma ortamında ilham verici sohbetler yapma fırsatı yakalayacak. Kadınların fintek dünyasında nasıl daha büyük adımlar attığını öğrenmek ve iş dünyasındaki yerini daha da güçlendirmek isteyen tüm kadınlar, bu özel etkinlikte yerlerini alabilecek.