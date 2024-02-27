MALZEME LİSTESİ: 8 tavuk but 1 tatlı k. domates salçası 1 tatlı k. biber salçası 2 diş sarımsak 1 domates zeytinyağı tuz karabiber GARNİTÜRÜ İÇİN: 1 kase karışık garnitür 1 kase yoğurt 1 kase kornişon turşu 2 çorba k. mayonez PİLAVI İÇİN: 2 su b. pirinç 2 çorba k. tereyağı tuz su HAZIRLANIŞI: Tavuğu yarı kıvamda haşlıyoruz. Derisini soyuyoruz. Karışık garnitürü, yoğurt ve mayonezle karıştırarak amerikan salatası yapıyoruz. İçine turşu doğrayıp karıştırıyoruz. Pilavı için, pirinci iyice yıkayıp süzüyoruz. Tencerede tereyağını eritiyoruz ve pirinci kavuruyoruz. Tuzunu atıyoruz. Sıcak suyu ilave ederek kapağını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Tavuk sosu için, salçaları karıştırma kabına alıyoruz. Sarımsağı içine rendeliyoruz. Domatesi de içine rendeliyoruz. Zeytinyağını, tuzunu ve karabiberi atıyoruz. Harcımızı karıştırıyoruz. Tavukları sosa buluyoruz ve yağlanmış cam fırın kabına diziyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında ağır ağır pişiriyoruz. Yanına pilav ve amerikan salatası koyarak servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi