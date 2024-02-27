HAZIRLANIŞI: Yumurtaları karıştırma kabına kırıyoruz. İçine toz şekeri döküyoruz ve mikserle iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Sıvıyağı döküyoruz. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı da ilave ediyoruz. Pasta çemberinin altını yağlı kağıtla kapatıyoruz ve tepsi üzerine alıyoruz. Hazırladığımız kek karışımını kalıba döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyuyoruz. Kekimiz kabarınca dereceyi 160′a düşürüyoruz. Kürdanla kontrol ediyoruz ve pişen kekimizi çıkararak soğumaya bırakıyoruz. Kreması için, sütü tencereye döküyoruz. Unu, nişastayı, şekeri ve vanilyayı ilave ediyoruz. Çırpma teliyle karıştırarak pişirmeye başlıyoruz. Kremamız kaynayıp göz göz olunca altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuyunca içine 2-3 kaşık köpürtülmüş şanti koyuyoruz ve çırpıyoruz. Yumuşak bir krema elde ediyoruz. Krokanı için, toz şekeri tavaya koyuyoruz ve kısık ateşte yakmamaya özen gösterek eritiyoruz. Şekerimiz eriyince içine yer fıstıklarını atıyoruz ve kaynayınca ocaktan alıyoruz. Yağlanmış fırın tepsisine hazırladığımız krokanı döküyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuyunca krokanı merdaneyle kırıyoruz. Pasta kekini enlemesine üç parçaya kesiyoruz. Servis tabağına pasta kekinin altını koyuyoruz. Keki mandalina suyuyla ıslatıyoruz. Üzerine kremanın yarısını koyuyoruz ve spatulayla düzeltiyoruz. Kremanın üzerine rendelenmiş çikolata ve krokan parçaları serpiyoruz. Üzerine ikinci kat keki yerleştiriyoruz. Bu keki de mandalina suyuyla ıslatıyoruz. Üzerine kremayı döküyoruz ve düzeltiyoruz. Krokan parçaları ve çikolata rendesi serpiyoruz. Son kat keki de yerleştiriyoruz. Üzerine yine meyva suyu dökerek ıslatıyoruz. Bu işlemi yaparken pasta çemberi kullanırsak kenarlardan krema taşmaz ve daha düzgün olur. Pastayı çemberden çıkardıktan sonra üzerini krem şantiyle kaplıyoruz. Üzerine de çikolata ve krokan serperek servis ediyoruz. FISTIK KROKANLI PASTA 3 yumurta 1 çay b. toz şeker 1 pk. vanilya 1 pk. kabartma tozu yarım çay b. sıvıyağ 3 çorba k. un KREMASI İÇİN: 2 su b. süt 1 çorba k. un 1 çorba k. nişasta 1 çay b. toz şeker 2 çorba k. köpürtülmüş şanti 1 pk. vanilya ISLATMAK İÇİN: meyva suyu ARASI İÇİN: 1 su b. toz şeker 1 su b. yer fıstığı 1 pk. çikolata ÜZERİ İÇİN: köpürtülmüş şanti

Kaynak: Haber merkezi