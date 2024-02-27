MALZEME LİSTESİ: 8 baklava yufkası 250 gr. tereyağı yeşil fıstık ŞERBETİ İÇİN: 7 su b. toz şeker 5 su b. su yarım limon HAZIRLANIŞI: Baklava yufkalarını üstüste tezgaha seriyoruz. Yuvarlak fırın tepsisini yufkaların ortasına yerleştiriyoruz ve tepsinin kenarlarından yuvarlak şekilde kesiyoruz. Tepsinin altında kalan düzgün yuvarlak parçaları bir kenara ayırıyoruz. Kalan yufkaları da parça parça kesiyoruz. Yağlanmış fırın tepsisine parça yufkalardan üstüste koyuyoruz. Tepsinin yarısına kadar bu parça yufkaları üstüste yerleştiriyoruz. Ortaya gelince pirinç fıstığı serpiyoruz. Üstüne parça yufkalar bitene kadar seriyoruz. Kalan düzgün yuvarlak parçalardan en iyisini en üst için ayırıp, kalanı da üstüste seriyoruz. En üste düzgün parçayı koyuyoruz. Bıçağın tersiyle baklavanın kenarlarını içeri doğru ittirip sıkıştırıyoruz. Bıçakla dikkatli bir şekilde kesiyoruz. Tereyağını eritiyoruz ve ilk sıcaklığı çıkınca pişmeye hazır baklavanın üzerine gezdirerek döküyoruz. Tereyağını iyice çekince önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Şerbet malzemelerini kaynatıyoruz. Fırından çıkardığımız baklavaya, ilk sıcaklığı çıkmış kaynarlığı geçmiş olan şerbeti gezdirerek yavaş yavaş döküyoruz. Şerbetini çektikçe yine ilave ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi