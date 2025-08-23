A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda E Grubu ilk maçında İspanya’yı 3-0 mağlup etti.
Milliler, gruptaki ikinci maçında 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30’da Bulgaristan ile karşılaşacak. Müsabaka TRT 1’den canlı yayınlanacak.
Salon: Nakhon Ratchasima
Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Wael Kandil (Mısır)
Türkiye: Zehra, Vargas, Yaprak, Sinead Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (Elif, İlkin, Hande)
İspanya: Segura, Hernandez, De Paula, Escamilla, Varela, Aranda Muroz, Llabrés (L) (Lazaro, J.Fernandez, Schlegel)
Setler: 25-18, 25-20, 25-23
Süre: 66 dakika (20,23,23)
Kaynak: İHA