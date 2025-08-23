21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası’nda A Grubunda oynadığı üçüncü maçında Fas’ı 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

21 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, organizasyondaki dördüncü maçında 25 Ağustos saat 06.00’da Mısır ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda gruplarında ilk 4’te yer alacak takımlar adlarını son 16’ya yazdıracak.

Millilerin kalan maçlarının programı şu şekilde:

25 Ağustos Pazartesi

06.00 Türkiye - Mısır

26 Ağustos Salı

06.00 Türkiye - Tayland