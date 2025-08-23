Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlediği Gece Sineması etkinliğinde 5 bini aşkın doğaseveri ağırladı. "Yukarı Bak" adlı animasyon filmi, doğanın kalbinde unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ormanya’da bu yaz döneminde ikincisi gerçekleştirilen gösterimde aileler ve çocuklar, doğayla iç içe ortamda sinema keyfi yaşadı. Saat 20.30’da başlayan gösterim, 22.00’a kadar sürdü. Katılımcılar yanlarında getirdikleri sandalyelerle özel hazırlanmış alanlarda yerlerini aldı. Büyükşehir belediyesinin mısır, çay ve kahve ikramları eşliğinde sohbetler, kahkahalar ve film keyfi bir araya geldi. Filmin ana konusu olan uçan evle dünya seyahatindeki ev, Ormanya atölye ekibi tarafından birebir inşa edilerek giriş bölümün üstüne yerleştirildi. Rengarenk balonlardan oluşan uçan ev filmin atmosferini yansıtarak görsel şölen oluşturdu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği bu alan, unutulmaz fotoğraf karelerine sahne oldu. Gecede ayrıca "Hayal Kumbarası" atölyesi düzenlendi. Çocuklar, geleceğe dair umutlarını yazıp kumbaraya attı. Bu dileklerin ilerleyen günlerde sürprizlerle hayata geçirilmesi planlanıyor.

Etkinlikte, Gazzeli çocukları dair mesaj vermek amacıyla sahnenin ön bölümünde koltuk boş bırakıldı. Üzerinde; "Bu koltuk Gazze’li çocukların umutları için saklıdır" yazısı yer aldı. Katılımcılar bu anlamlı detayı ilgiyle karşıladı.