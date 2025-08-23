Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda Barış Alper Yılmaz yer almadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta maçında yarın saat 21.30’da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı’ndan özel uçakla Kayseri’ye hareket etti. Suudi Arabistan kulübü Neom SC’ye transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz, Kayseri maçının kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan kulüp tarafından hafif sakatlığı bulunduğu açıklanan Mario Lemina da Kayseri’ye götürülmedi.

Galatasaray’ın Kayserispor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay."