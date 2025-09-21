Kaynak: Yeniçağ Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı, şaibe tartışmalarının giderilmesi ve mahkemeden çıkabilecek olası bir "mutlak butlan" kararına karşı bugün Ankara’da gerçekleştirildi.



Kurultay sürecinde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Arslan hakkında, "Bakın, İstanbul’da beyefendi en sonunda Nuri Arslan’ı da yanına alarak meclis çoğunluğunu sağlayıp darbe yapmaya çalışıyor" sözleriyle gündem yarattı.



Öte yandan, Nuri Arslan hakkında 26 Mayıs’ta Çağlayan Adliyesi’nde güvenlik görevlilerini "tehdit ettiği" iddiasıyla "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlatıldığı biliniyor.