Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "kuş oteli" olarak bilinen 167 hektarlık Hersek Lagünü’nde son dönemde artan flamingo sayısıyla birlikte renkli görüntüler oluşuyor.

İnşası esnasında korunması amacıyla Osmangazi Köprüsü’ne kavis verdirilen ve 235 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, bu yıl da flamingoları ağırlamaya devam ediyor. Bazı türlerin yaz ve kış aylarını ayrı ayrı geçirmesi dolayısıyla "kuş oteli" olarak da adlandırılan ve Cumhurbaşkanı kararı ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil edilen Hersek Lagünü’nde her geçen yıl kuş popülasyonu artıyor.

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü sorumlusu Ecem Yıldırım, lagünün eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirterek, "Hersek Lagünü, 167 hektar alan su yüzeyine sahip ve Türkiye’nin tek tapulu gölüdür. Kuş gözlem açısından Türkiye’deki en iyi alanlardan bir tanesidir. Çünkü alanın küçük olmasından kaynaklı kuşlar bir mercek olmadan, gözle gözlemlenecek yakınlıkta. Sonbaharla beraber kuşların sayısında ciddi artış olup ocak ayında pik bir seviyeye gelip şubat ayından sonra göç alanlarına gitmeye başlıyorlar. Şu an en güzel zamanı diyebiliriz bu alan için. Alanımızda müzemiz, konferans salonumuz ve kuş gözlem kulemiz var, engelsiz kuş gözlem alanımız var" diye konuştu.

Lagünde flamingo sayısının bu dönemlerde artmaya başladığını kaydeden Yıldırım, "Alanımızda 235 tür kuş tespit edildi. Şu anda flamingolar yoğun olarak gözlemlenmekte. Çıplak gözle de buradan rahatlıkla flamingoları görebilirsiniz" dedi.