Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Etkinlikleri kapsamında Osmangazi’de yaşayan kadınlara haklarının daha iyi farkına varmaları için bilgilendirici toplantı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda Avukatlar Gülender Adıgüzel Özcan ve Ceren İlgen Altuntaş, Osmangazili kadınlara şiddet türleri, şiddet nasıl oluşur, şiddeti basit şakadan cinayete götüren yol nedir, 100 yıldır var olan haklarını daha iyi nasıl kullanabilirler ve miras hakları konusunda çeşitli bilgiler verdi.

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde düzenlenen "Görünmeyeni Görmek Buzdağının Altında Ne var" konulu toplantıda ayrıca kadınlara KADES uygulaması ve 6284 sayılı kanun hakkında bilgiler verilerek daha bilinçli hale gelmesi amaçlandı.

Osmangazi’de yaşayan kadınlarla birlikte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Etkinlikleri kapsamında bir araya geldiklerini ifade eden Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, "Düzenlediğimiz toplantıda gördüğümüz şiddetin ötesini konuştuk. Buzdağının altında neler var dedik. Kadınlar olarak hakkımızı aramakla ilgili en temel haklarımızla ilgili nasıl sorunlar yaşıyoruz ve bununla birlikte haklarımızı ararken gündelik şiddette nasıl bir deneyim yaşadığımızı konuştuk. Toplantıda 2 tane kadın avukatımız konuşmacı olarak bizlere önemli bilgiler verdi. Düzenlediğimiz etkinliğe katılan kadınlar şiddet türlerini öğrendi, şiddet nasıl oluşuyor, şiddeti basit şakadan cinayete götüren yolun nasıl oluştuğunu avukatlardan öğrendi. Kadınlar olarak bizim haklarımız neler hak bilincimizi nasıl arttırabiliriz konularında hukuki haklarını öğrendiler" dedi.

Kadınlarla toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştuklarını belirten Avukat Gülender Adıgüzel Özcan, "Şiddetin kökü eşitsizlik konuşmaya buradan başladık. Toplumun çok farkında olmadığı şiddet türlerinden ve hak bilincinden bugün toplantıya katılan kadınlara bahsettik. Haklar doğduğumuz andan itibaren başlıyor, Türkiye’de 100 yıldır uygulamada olan medeni kanunumuz var dünyadaki bir çok yere göre çok ileri bir durumda biz hala pratikte ve uygulamada bir eşitsizlik olduğunu görmekteyiz. Bu eşitsizliğin sebebi bizim hak arama yolculuğundaki bazı sorunlarımızda kaynaklanıyor. Bugün burada olan kadınlar 100 yıldır var olan ve bu süre içinde gelişen, dönüşen ve gittikçe daha iyi bir hale gelen haklarımızı daha iyi nasıl kullanacaklarını öğrendiler" şeklinde konuştu.

Bugün şiddettin ne olduğunu konuştuklarını söyleyen Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Ceren İlgen Altuntaş, "Bugün bu toplantıya katılan kadınlara haklarından bahsettik. Kadınların savunması gereken en temel hakları vatandaşlık haklarıdır. Bugün kadın erkek diye bir ayrım yapmaktansa mücadeleyle kazanılmış haklarımızın pratikte kullanımıyla ilgili çalışmaları daha önemli bulmaktayız. Bugün temel olarak baktığımızda yaşam, güvenlik ve ekonomik haklar kadınlar için en geri planda kalan haklar, yaşam hakkı dediğimizde şiddetin önlenmesine dair haklardan bahsediyoruz. 6284 gibi tedbir kararlarının uygulanmaması ya da bu kanunun yeterince bilinmemesinden bahsettik. Başımıza bir şey geldiğinde fail için işleme alınmayan ve geç bulunan adalet konularını konuştuk. Kadınların miras hakları konusunda erkeklere göre daha az bilinçli olduğunu tecrübeyle görmekteyiz. Kadınlara şiddet hem aile içinden hem de dışarıdan gelebilir. KADES adında bir uygula var kadınların bunu irdirmesi lazım kadınların kendisi ve ya başka birisi şiddete uğruyorsa yada uğrama tehdidi varsa KADES’e basmalarını veya 112’yi arayarak en güvenli şekilde şiddetten korunmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

Düzenlenen toplantıyı dikkatli bir şekilde dinleyen kadınlar hakları konusunda daha da bilinçlendiklerini ifade etti.