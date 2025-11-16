'Derdin Derdimiz buluşmaları' kapsamında İnegöl'de STK temsilcileri ve mahalle muhtarları ile buluşan MHP Bursa Milletvekili ve Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, terörsüz Türkiye çalışmalarına CHP ve İyi Parti'nin karşı çıktığını belirterek, iki partiye tepki gösterdi.

Büyükataman'ın açıklamalarını değerlendiren İyi Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, "Dün başka söyleyip bugün başka söyleyenlere itibar etmiyoruz. Onlara cevap vermeye de gerek duymuyoruz. Fakat vatandaşlara sormak istiyorum; bin teröristi, bomba uzmanını, çocuk katilini, polis-asker katilini, öğretmen ve imam katilini sokağa bırakıp, bunlarla komşu olmak istiyor musunuz? Bunlarla aynı kahvede oturmak istiyor musunuz? Bunlarla aynı otobüste seyahat etmek istiyor musunuz? Aynı mahallede, aynı sokakta yaşamak istiyor musunuz? Bunların yapmak istedikleri de bu" dedi.

