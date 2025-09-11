Kaynak: ORDU HAYAT

Gazze’de devam eden ateşkes görüşmeleri sırasında, Katar’ın başkenti Doha dün akşam üst üste patlamalarla sarsıldı. Görgü tanıkları yaklaşık 10 patlama sesi duyduklarını ve şehrin üzerinde kalın dumanlar yükseldiğini aktardı. İsrail medyası ise saldırının Hamas’ın siyasi liderlerine yönelik bir suikast girişimi olduğunu bildirdi.

İsrail Ordu Radyosu yaptığı açıklamada operasyonu üstlenerek, “Katar’daki Hamas liderliğini hedef aldık” ifadesini kullandı. El Cezire televizyonu ise saldırının Hamas heyetinin ateşkes müzakereleri için bulunduğu merkeze yapıldığını aktardı.



