Çağdaş Muhasebeciler Grubu ise 131 oyda kaldı. 1 oyun geçersiz sayıldığı seçime ilgi büyüktü.

3 yıl süre ile İnegöl'deki Mali Müşavirlere hizmet edecek ekibin başında Smmm Ali Matışlı olacak.



Yeni başkan Ali Matışlı verdiği demeçte: “Bizden önceki Sedat Öpçiner başkanlığındaki yönetime mesleğimiz ve meslektaşlarımız için yaptığı hizmetler için teşekkür ederim. Bugün mesleğimiz ve İnegöl'deki meslektaşlarımız için çok güzel ve örnek olacak bir demokrasi şöleni yaşandı. Türkiye Ortalamasının çok üzerinde olan yaklaşık %80’lik bir katılımla bu seçimi gerçekleştirdik. Ekip olarak doğru stratejiler ve projelerle hazırlandığımız seçimde ipi göğüslemeyi başardık. Centilmence geçen yarış için Çağdaş Grup üyesi meslektaşlarımıza teşekkür ederim.

Bu seçimin kazananı sadece Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubumuz değil tüm meslektaşlarımızdır. Seçim yarışı bugün itibariyle bitti, bundan sonra tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte mesleğimize ve meslektaşımıza hizmet için çabalayacağız. Demokratik hakları gereği oylarını kullanan, çeşitli sebeplerden ötürü gelemeyen, katılamayan tüm üyelerimize teşekkür eder, yeni dönemin hepiniz için hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.

Ali Matışlı’nın başkanlığında oluşan yönetim şu isimlerden oluşuyor: