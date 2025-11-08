Kaynak: Sabah Gazetesi

Dar ve orta gelirli vatandaşları uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00’dan itibaren başlayacak. Ancak ilk gün tüm vatandaşlar başvuru yapamayacak. Bu zorunlu sıralama, özellikle T.C. Kimlik Numarası çift rakamla (0, 2, 4, 6, 8) biten vatandaşların hangi gün sisteme giriş yapması gerektiğini netleştiriyor.



İşte TOKİ başvuru tarihleri ve şartları: