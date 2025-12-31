Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan İnulaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bayram, “Bugün etkili olan kar yağışıyla birlikte, bazı öğrencilerimiz ve çocuklarımız tarafından halk otobüslerimize kar topu atıldığı yönünde şikâyetler tarafımıza ulaşmaktadır. Bu tür davranışlar, araç camlarının kırılmasına neden olmakta; şoförlerimizin dikkatini dağıtarak yolcu güvenliğini tehlikeye atmakta, cam kırılması halinde ciddi yaralanma ve trafik kazası riski oluşturmaktadır.

Toplu taşıma araçlarımız; binlerce vatandaşımızın, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için hizmet vermektedir. Atılan her kar topu, masum bir oyun gibi görülse de telafisi zor sonuçlara yol açabilecek ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.

Bu noktada değerli velilerimizin, çocuklarını bu konuda uyarmalarını; sevgili öğrencilerimizden ise hem kendi can güvenlikleri hem de toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın güvenliği için daha duyarlı ve sorumlu davranmalarını önemle rica ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki, kamu malına verilen zararlar yasal sorumluluk doğurmakta olup, meydana gelebilecek olası kazaların ve yaralanmaların vebali hepimizi derinden üzmektedir.

Yeni yıl vesilesiyle; toplumsal farkındalığın ve karşılıklı saygının artmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın Yeni Yılını kutluyor; sağlık, mutluluk ve güven dolu bir yıl diliyorum”

Kaynak: BÜLTEN