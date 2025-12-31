Kaymakam Eren Arslan, beraberindeki Başsavcı Veli Ecir, Emniyet Müdürü Okan Şen ve bazı kurum müdürleriyle yılın son gününde sırasıyla Fatma Göztepe Huzurevi sakinlerini, Yenice Engelsiz Yaşam Merkezindeki öğrencileri, 24 saat görev yapan İtfaiye personellerini, İnegöl Devlet Hastanesi, Zabıta Müdürlüğü personelini ve taksi duraklarını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Eren Arslan, "Yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz. İnşallah 2026 yılı ilçemiz için, ülkemiz için, tüm insanlık için, sağlık, huzur bereket getirsin, acıların, savaşların olmadığı bir dünya olsun. Biz de mesai arkadaşlarımızla birlikte aldığımız güvenlik tedbirlerini, emniyet, asayiş tedbirlerini yerinde görmek için ve mesai yapan arkadaşlarımıza moral ve motivasyonunu arttıracak şekilde onlarla bir arada olduk. Görev yapan tüm personellerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Tüm milletimize de 2026 yılının sağlık, huzur ve başarı getirmesini, mutluluk getirmesini diliyorum inşallah hem bölgemizde Gazze’de, Filistin’de, Doğu Türkistan’da dünyanın her tarafında acı çeken, bu zorluklardan kış şartlarında her şeye muhtaç halde hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimize de rabbim yardım etsin inşallah onların da acıları, sıkıntıları son bulsun. Herkese hayırlı bir yıl diliyorum." dedi