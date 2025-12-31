Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, kulübü olağanüstü seçimli genel kurula götürme yönünde karar verdi.

Kongrenin zamanlamasına ilişkin detayları da aktaran Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı

"Fenerbahçe’de hem mevcut futbolcular hem de transfer görüşmesi yapılan isimler, bir sezon içinde ikinci seçimli genel kurul nedeniyle tedirginlik yaşadı ve konuyu Devin Özek'e sordu.

Sadettin Saran, takımın seçimden zarar görmemesi ve transfer süreci etkilenmemesi için kongrenin 'Sezonun son maçına göre' planlanmasını istedi. Karar; futbolcular, görüşülen oyuncular ve teknik heyet tarafından olumlu karşılandı."