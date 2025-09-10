Kaynak: Ordu Hayat Gazetesi
Saldırgan ve Soruşturma Detayları
Pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B., olay yerinde mont ve maske ile yakalandı. İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmadığını açıkladı. Babasının 10 yıl önce aldığı tüfekle saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.
