Kaynak: ORDU HAYAT

Türkiye, İsrail merkezli deniz taşımacılık şirketi ZIM’in bir gemisinin İstanbul Limanı’na yanaşmasına izin vermedi. Limana alınmayan gemi, alternatif olarak rotasını Yunanistan’daki Pire Limanı’na çevirdi.



Türk yetkililer, İsrail bağlantılı gemilere yönelik yeni bir düzenlemeyi devreye aldı. Bu kapsamda, İsrail bayrağı taşıyan ya da İsrail sermayesiyle faaliyet gösteren gemiler Türkiye limanlarına kabul edilmeyecek. Aynı şekilde, Türk bayraklı gemilerin de İsrail limanlarına girişine müsaade edilmeyecek.

