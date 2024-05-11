Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karagümrük mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.