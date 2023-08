Gürsu Belediyesi her yıl yaptığı öğrencilere kırtasiye desteğini bu yıl da yerine getirmek için başvuruları almaya başladı. İlçede yüzlerce öğrenci okula Gürsu Belediyesi’nin desteği ile başlamış olacak.

Gürsulu öğrencilerin kırtasiye ürünleri hazır

Gürsu Belediyesi her yıl düzenli olarak verdiği kırtasiye desteğini bu yıl da aksatmadan öğrencilere vermek üzere çalışmalarına başladı. Sadece geçen yıl bini aşkın öğrencinin faydalandığı kırtasiye destek paketinden ana okulu, ilk okul, orta okul ve lise öğrencileri faydalanabilecek.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizde bize başvuran ve sosyal yardım komisyonunun uygun gördüğü çocuklarımıza ve ailelerine kırtasiye desteğimizi uzun yıllardır sürdürüyoruz. Bu yıl da geleneği bozmadan kalemden boyaya, cetvel setinden fon kartonuna, fosforlu kalemden makasa kadar bir öğrencinin ihtiyacı olan ne varsa hepsini biz veriyoruz. Öğrencilerimizin her zaman her durumda yanlarındayız" dedi.

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuran veliler öğrenci belgesi ile, gerekli ve uygun şartları taşıyanlar arasından sosyal yardım komisyonunun uygun gördüğü ölçütlere bakılarak değerlendirmeye alınacak.