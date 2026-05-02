Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku dosyası yıllar sonra yeniden açılmış; aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hamile olduğu iddia edilen Doku'yu oğlunun öldürdüğünü iddialarını yalanlayan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. O dönem delilleri yok ettiği suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Sonel, tüm iddiaları reddetti.

SIM KART MUAMMASI

Habertürk'ün haberine göre Gülistan Doku'nun SIM kartının yok edilmesine dair bir talimat vermediğini belirten Sonel, "Oradaki SIM karta dokunmadım ama incelemeye gönderdim, tamamen insani bir refleksle bir an önce çözülmesi için bunu yaptım. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ile zaman zaman görüşüyordum kendisine bu noktada konuştuğumu hatırlıyorum ona bilgi verdiğimi düşünüyorum." dedi.

Tanık beyanında oğlu Mustafa Türkay'ın aracında silah bulunduğunu söylemesi üzerine "Kesinlikle iftiradır, oğlumun silahı yoktur" ifadelerini kullandı. Ancak oğul Sonel'in silahlarla verdiği pozların ortaya çıkması bu ifadeyi çürüttü.

'HAMİLELİK' İDDİASINI KABUL ETMEDİ

78 soru ve 21 sayfalık ifadede Doku'yu, eski sevgilisi Zeinal'ı tanımadığı söyleyen Sonel; kamera kayıtlarını sildirdiği yönündeki soruları da cevaplamadı. Sonel, "Oğlumun cinayet işlediği iddiası da yalandır, itibar suikastıdır. Gülistan'ın hamile kaldığı iddiaları da yalan" şeklinde konuştu.

12 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Erzurum'da tanık sıfatıyla ifade vermişti.