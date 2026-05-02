Siper Lig 32. hafta mücadelesi kapsamında Samsunspor - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Süper Lig tarihinde Samsunspor karşısında kurduğu üstünlükle öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle oynadığı son dokuz lig maçını kazanırken bu karşılaşmaların tamamında en az iki gol atmayı başardı. Bu seri, Galatasaray’ın lig tarihindeki en uzun galibiyet serilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Samsunspor cephesinde ise iç saha performansı dalgalı bir grafik çiziyor. Karadeniz temsilcisi, evinde oynadığı son 10 maçta üst üste aynı sonucu alamazken, son maçta Beşiktaş’ı mağlup ederek moral buldu. Ancak Galatasaray’a karşı iç sahada üst üste dört maç kaybetmiş olmaları, bu maç öncesinde önemli bir handikap olarak öne çıkıyor.

Galatasaray deplasmanda da etkili bir performans sergiliyor. Son sekiz dış saha maçının altısını kazanan sarı-kırmızılılar, sadece kalesinde iki gol gördüğü maçlarda puan kaybetti. Ayrıca bu sezon ceza sahası dışından gol yemeyen tek takım olmaları savunmadaki disiplinlerini ortaya koyuyor.

Bireysel performanslarda ise Victor Osimhen’in Samsunspor’a karşı etkili oyunu dikkat çekiyor. Nijeryalı golcü, rakibine karşı oynadığı üç maçta da gol atmayı başardı. Samsunspor’da ise Emre Kılınç, bu sezon hem gol hem asist yaptığı tek maçı Galatasaray’a karşı oynadı.