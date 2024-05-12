Fatih Karagümrük’ü mağlup eden Galatasaray, Süper Lig’in son 2 haftasına takipçisi Fenerbahçe’nin önünde 6 puan farkla girdi. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta sarı-lacivertliler ile evinde oynayacağı derbiden en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacak.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük’ü son dakikalarda Berkan Kutlu’nun attığı golle 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 99’a çıkardı ve bitime 2 hafta kala takipçisi Fenerbahçe’nin de Kayserispor’u yenmesiyle 6 puanlık farkı korudu.

Ligde gelecek hafta Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan en az 1 puan alması durumunda sezonu şampiyon tamamlayacak.