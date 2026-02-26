Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus'u geçerek 11 milyon Euro kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçı 5-2 kazandığından dolayı adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılılar turu geçmesiyle kasasını da doldurdu.

Bu sezon Devler Ligi'ne direkt katılım sağlayan Galatasaray, lig aşamasındaki performansıyla da son 16 play-off turuna kadar 42.5 milyon Euro gelir elde etmişti. Aslan, Juventus karşısında tur atlayarak da 11 milyon Euro daha kazandı. Böylece Cimbom'un bu sezonki UEFA geliri toplam 53.5 milyon Euro'ya çıktı.