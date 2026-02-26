Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında RAMS Başakşehir - Konyaspor ve Trabzonspor - Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ligde bu hafta lider Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek, ikinci sırada yer alan Fenerbahçe de Antalyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Konyaspor

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

28 Şubat Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

16.00 Kocaelispor - Beşiktaş

20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor

20.00 Göztepe - Eyüpspor

1 Mart Pazar

16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe