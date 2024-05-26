Bursa’nın İnegöl ilçesinde Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi. Şampiyonluk turuna çıkan Galatasaray taraftarlarının araçlarına taş ve havai fişek fırlatan Fenerbahçe taraftarlarına polis müdahale etti.

Süper Lig’de iki ezeli rakibin şampiyonluk yarışı son haftaya kadar devam ederken, lider Galatasaray Konyaspor galibiyetiyle şampiyonluğu göğüsledi. Her iki maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları ilçe merkezine dağıldı. Şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları karşı karşıya gelince polis olay çıkmaması için her iki takım taraftarlarını dağıtmaya çalıştı. Şampiyonluk kutlamasına çıkan Galatasaray taraftarlarının araçlarına taş ve havai fişek atan Fenerbahçe taraftarlarına polis ekipleri müdahale etti. İlçe merkezinde polisten kaçan taraftarlar güçlükle kontrol altına alınabildi.